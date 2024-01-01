Пермяки участвовали в торжествах ко Дню рождения «Молодой гвардии» в Москве «Молодой Гвардии Единой России» исполнилось 19 лет Поделиться Твитнуть

Руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Леонид Новохатский принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых Дню рождения молодёжного движения партии.

Перед молодогвардейцами из всех субъектов Российской Федерации с приветственным словом выступили председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.





Медведев подчеркнул, что более 5 тысяч молодогвардейцев приняли участие в волонтёрской миссии «Единой России».





«В Курской области вы были одними из первых, кто откликнулись (на призыв о помощи). И первыми, кто начали заниматься помощью и поддержкой Оренбургской области, пострадавшей от наводнения», — отметил Дмитрий Медведев в своём выступлении.





Якушев отметил, что впереди много важных общих задач на всех фронтах: боевом, гуманитарном, политическом. В том числе, огромная работа по реализации народной программы «Единой России» и выборы в Государственную Думу 2026 года.





В рамках торжественных мероприятий состоялось награждение актива региональных отделений «Молодой Гвардии».





Лидер молодогвардейцев Пермского края Леонид Новохатский был отмечен благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за активную гражданскую позицию и оказание содействия в реализации молодёжной политики.





Напомним, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года. Региональные отделения открыты во всех субъектах страны. Сегодня организация насчитывает более 170 тысяч активистов.

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