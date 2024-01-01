Пермские энергетики напоминают о необходимости передачи показаний приборов учёта

Очередной период приёма показаний продлится до 25 ноября

Поделиться
энерго

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учета теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Очередной период приёма показаний продлится с 15 до 25 ноября 2024 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учёта:

    • в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
    • в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс»;
    • на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».  

Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов учёта через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.

Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ftJzSdCexeLNrNr1LhgPGToWmJBXmcurNayYksEHhbVcqbdc7

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться