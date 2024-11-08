АЗС Teboil покоряют Пермь: новые стандарты сервиса для автолюбителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Тебойл Рус»

В современном мире автовладельцев трудно чем-то удивить: на маршруте встречается множество АЗС с известными брендами, предлагающими фирменное топливо, магазины, кафе с широким ассортиментом и удобной инфраструктурой. Однако выход в Пермь и Пермский край международного бренда Teboil обещает изменить привычный ландшафт рынка автозаправочных станций.

В октябре 2024 года в Перми открылись девять АЗС Teboil. Яркий и современный дизайн сразу привлёк внимание автомобилистов, а уютные, светлые помещения и продуманный интерьер позволили сделать процесс заправки максимально комфортным для каждого клиента.

Отличительной чертой АЗС Teboil является сервис международного уровня и особое внимание каждому гостю. Заправщики помогут заправить автомобиль, залить стеклоомывающую жидкость, а также бесплатно протрут окна и фары. В Teboil Cafe посетители могут насладиться свежесваренным кофе, как в вашей любимой кофейне, ароматной выпечкой или сытными хот-догами. Это идеальное место для комфортной остановки в пути.

Фото: ООО «Тебойл Рус»

С учётом особенностей каждого сезона на АЗС Teboilдля всех гостей разрабатывается специальное меню и привлекательные предложения, которые порадуют даже самых привередливых гурманов.

Как раз одна из таких акций стартовала недавно — с 21 октября по 12 января 2025 года каждый клиент АЗС Teboil может стать обладателем уникальной коллекции из четырёх суперкаров. Достаточно копить стикеры за покупки от 2 тыс. руб. А собрав три стикера — купить машинку из коллекции за 399 руб. Для лояльных клиентов предусмотрены особые условия: установив мобильное приложение Teboil, стикеры по акции копятся там автоматически, а для покупки эксклюзивной машинки достаточно всего двух.

В комплекте с каждой моделью идут уникальные наклейки, позволяющие владельцу создать свой неповторимый дизайн суперкара. Эта коллекция уже привлекла к себе внимание многих автомобилистов из разных регионов и стала ещё одним приятным поводом заехать на АЗС Teboil.

Фото: ООО «Тебойл Рус»

Пермь стала ещё одним важным регионом на карте расширяющейся сети АЗС Teboil, которая демонстрирует впечатляющую динамику роста. Это неудивительно: современные и комфортные автозаправочные станции с высоким уровнем сервиса, доброжелательным персоналом и широким выбором товаров, необходимых в дороге, помогают АЗС Teboil завоёвывать доверие и лояльность водителей по всей стране, делая поездки автомобилистов ещё более комфортными и приятными.

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ООО «Тебойл Рус»

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