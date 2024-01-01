Алёна Бронникова В Пермском крае сотрудника оператора связи уличили в продаже базы клиентов Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

УФСБ России по Пермскому краю уличило сотрудника оператора связи АО «Русская Телефонная компания», в продаже базы данных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что подозреваемый действовал в составе преступной группы. Пользуясь своим служебным положением, он копировал информационные массивы оператора связи, а затем передавал их неустановленным лицам за вознаграждение.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ по указанию сообщников осуществил неправомерный доступ к абонентским карточкам клиентов ПАО "Мобильные ТелеСистемы", а также совершил выгрузки биллинговой информации указанного оператора связи», — рассказали в управлении ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение. В данный момент ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установление всех обстоятельств.

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