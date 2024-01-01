Председатель думы Кудымкарского округа Михаил Петров встретился с коллегой из Северодонецка Поделиться Твитнуть

Выстраивание межмуниципального сотрудничества между представительными органами власти территорий Пермского края и подшефного Северодонецка — важное направление работы по интеграции города-побратима в социально-экономическую жизнь Российской Федерации в рамках народной программы «Единой России».

2 октября состоялась встреча председателя Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края Михаила Петрова, который прибыл в Северодонецк в рамках гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России», и председателя Совета городского округа города Северодонецка Яны Сылкиной.

В рамках встречи руководители двух представительных органов поделились опытом работы в муниципалитетах, рассказали об успешных практиках и инициативах, которые могут способствовать развитию муниципальных образований, обсудили планы на будущий визит депутатов Северодонецка в Пермский край.

— Сегодня, когда мы входим в правовое пространство Российской Федерации, для нас очень важно иметь партнёров, которые имеют большой опыт работы и готовы поделиться своими знаниями. Особо ценна поддержка Пермского края,— отметила Яна Сылкина.

В ходе встречи пермский парламентарий познакомил северодонецких коллег с историей, национальной культурой и достижениями Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Михаил Петров передал подарок от депутатов Думы Кудымкарского муниципального округа, в который вошли книги по народным промыслам и обрядам коми-пермяков и искусству керамики народного мастера Пермского края Ивана Канюкова.

Также в этот день волонтеры гуммиссии «Молодой Гвардии Единой России» провели тренировку по вольной борьбе для детей города Лисичанск Луганской Народной Республики.

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