Из Пермкого края на срочную военную службу отправят более 2,6 тысяч новобранцев Осенняя призывная кампания продлится до конца года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае, как и во всей России, с 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Из нашего региона на службу в армию отправят 2 649 новобранцев.Такие данные «Новому компаньону» озвучили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Отметим, во время осеннего призыва прошлого года отправили более 2,9 тыс. человек. Такая планка была установлена для региона штабом Центрального военного округа.

Напомним, о подробностях осеннего призыва ранее рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, срок военной службы по призыву в этом году не изменился и составит 12 месяцев. Первые отправки призывников со сборных пунктов к местам службы начнутся 15 октября. При этом повестки пока по-прежнему будут приходить в бумажном виде.

Он пообещал, что срочников не будут привлекать в зону СВО в новых российских регионах.

С 15 октября начнёт работать прямая линия Генштаба ВС РФ, посвящённая вопросам призывыной кампании.

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