Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» Анатолий Маховиков принял участие в открытии школы в Верещагино Поделиться Твитнуть

Анатолий Маховиков вместе с коллегой по Законодательному Собранию Пермского края Сергеем Ветошкиным поздравили руководство и педагогический коллектив образовательного учреждения, учеников и родителей с важным для города событием.

23 сентября состоялось открытие нового корпуса структурного подразделения «Школа № 121» МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс».

Новый корпус на 675 мест построен для ребят 5—11 классов, поэтому отдельный упор сделан на оборудование современных лабораторий и классов для практических занятий — столярных мастерских для мальчиков и кулинарии для девочек.

Общая площадь нового трехэтажного здания составляет более 8 000 кв. м. Это позволит организовать для учеников различные кружки и факультативы во внеурочное время. Здесь обустроены учебные кабинеты с современной мультимедийной техникой, библиотека и книгохранилище, два спортзала, актовый зал и столовая. Здание адаптировано для маломобильных ребят — есть лифт и другие возможности для безопасного передвижения по школе.

Строительство новой школы было необходимо городу. По данным Министерства образования Прикамья, верещагинская школа № 121 единственная в этой части города и является одной из наиболее перегруженных — 50% учащихся занимаются во вторую смену. Новый корпус позволит разгрузить действующее учебное заведение.

Ход работ на объекте контролировался как со стороны краевых властей, так и «Партийным десантом» партпроекта «Новая школа» в рамках реализации пунктов народной программы «Единой России».

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