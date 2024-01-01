Компания «Метафракс Кемикалс» представила наработки пермских учёных по рециклингу отходов Поделиться Твитнуть

Конференция и выставка «Минеральные удобрения» с международным участием по технологиям производства и применению минеральных удобрений состоялась 19-20 сентября в Сочи. Организатор мероприятия — компания Energy Leader.

В состав делегации «Метафракса» вошли технический директор предприятия Андрей Еремеев, директор по стратегическим коммуникациям Мария Коновалова и начальник отдела маркетинга компании «Метафракс Трейдинг» Ирина Хасанова.

— Наша компания традиционно выступает партнёром этой значимой для обсуждения проблем отрасли площадки для представителей химических компаний, поставщиков технологий, оборудования и услуг, научного сообщества и проектных институтов, — отметила Мария Коновалова.

Комплексный опыт по разработке перспективных удобрений с улучшенными свойствами в своем докладе представила Ирина Хасанова. В частности, она рассказала о технологии производства струвита — минерального неорганического удобрения пролонгированного действия. Основными действующими элементами в его составе являются магний, азот (аммоний) и фосфор. Технология производства струвита запатентована командой учёных Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) под руководством кандидата технических наук Андрея Старостина.

— Производство по данной технологии осуществляется через извлечение струвита из сточных вод, то есть через переработку отходов. Это могут быть как отходы производства, так и отходы жизнедеятельности животных. Там образом, рециклинг отходов становится не только призывом к действию, но и конкретным инструментом, реальной возможностью снижать уровень загрязнения окружающей среды, — подчеркнула Ирина Хасанова.

Также в своем выступлении она коснулась проекта по разработке производства карбамидо-формальдегидных удобрений и взаимодействия компании с предприятиями агропрома.

— Мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции для аграриев через изучение потребностей этого сегмента. Основные направления сотрудничества: карбамид — азотное удобрение, параформальдегид — как средство дезинфекции и пролонгированные удобрения, — сообщила Ирина Хасанова.

По словам организаторов конференции, проекты «Метафракс Групп» вызвали большой интерес как у представителей химических компаний, так и предприятий агропромышленного комплекса.

— Отрасль столкнулась с серьёзными вызовами. Мы должны адаптировать производства к новым реалиям, изменить не только цепочки поставок продукции, но и цепочки поставок оборудования, материалов, комплектующих и технологий. Подобные конференции дают нам возможность обсудить насущные проблемы, обменяться опытом — как их решать, сообща определить правильные подходы и направления для дальнейшего развития, а также найти новых поставщиков и партнёров, — прокомментировал итоги работы на конференции Андрей Еремеев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.