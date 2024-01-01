Алёна Бронникова В Пермский край до 2030 года планируют поставить 10 речных пассажирских судов В следующем году обустроят также быструю зарядную станцию для электрокатамарана Поделиться Твитнуть

Пермский край до 2030 года получит 10 речных пассажирских судов, помимо запущенного в этом году электрокатамарана «Экоход» по маршруту Пермь—Закамск. Этот вопрос, а также развитие электрозарядной инфраструктуры, обсуждались во время рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха на Восточном экономическом форуме.

«В Прикамье продолжается работа и по развитию электрозарядной инфраструктуры для речного транспорта. В 2024 году установлена медленная зарядная станция на модульном причале для судна "Экоход". В 2025 году планируется обустройство дополнительной быстрой зарядной станции на понтоне», — сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

Кроме того, стороны обсудили приобретение в лизинг новых 413 автобусов. Прикамье направило заявку на участие в 2024 году в программе льготного лизинга, которую реализует ГТЛК.

Годом ранее власти Прикамья достигли договорённости с ГТЛК о включении в программу льготного лизинга судов, в рамках которых планируется приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Предполагается, что они будут курсировать на маршруте до Осы и Оханска. В августе был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) двух пассажирских судов. Начальная цена контракта составила 592,4 млн руб.

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