Алёна Бронникова Банк «Урал ФД» продаёт свои помещения в центре Перми за 180 млн рублей Площадь актива составляет 538 квадратных метров Поделиться Твитнуть

АО КБ «Урал ФД» выставило на продажу офис банка «Клюква» в центре Перми. Соответствующая информация появилась на сайте «Авито».

Помещение с офисной отделкой площадью 538,8 кв. м находится на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ленина, 72а. Высота потолков — 6 м. Стоимость актива оценили в 180,5 млн руб.

«Пpoдаётcя помeщeние в самом цeнтрe гоpода, на пеpeceчeнии ул. Лeнинa и ул. Бoрчанинова. Высокие потолки, большие витражные окна. Все коммуникации центральные. Мебель по согласованию может остаться. Возможно использование под различные виды деятельности», — отмечается в объявлении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми выставили на продажу бывшее здание музея PERMM за 400 млн руб. Как указано в объявлении, трёхэтажное строение площадью 2,9 тыс. кв. м с прилегающим участком площадью 4,4 тыс. кв. м может быть использовано для медицинского центра, гостиницы или учебного заведения.

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