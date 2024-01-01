Алёна Бронникова Объём инвестиций в создание транспортно-пересадочного узла Пермь II оценили в 15 млрд рублей В данный момент разработана концепция Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Оценочный объём инвестиций в строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала Пермь II с автовокзалом и обустройством прилегающей территории составит порядка 15,2 млрд руб. Как следует из документа о реализации схемы территориального планирования Пермского края в 2023 году, данные были представлены ОАО «РЖД».

Согласно документу, реализация проекта находится в стадии проектно-изыскательских работ. Сроки указаны с 2021 по 2028 годы.

Как рассказала на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края 20 августа глава регионального минимущества Лариса Ведерникова, сейчас проект совмещения ж/д и автовокзала находится в стадии проработки. На данный момент разработана концепция.

В сентябре 2023 года власти Пермского края утвердили изменения в документацию по планировке территории для создания ТПУ в Перми. Проектом предусмотрено строительство повышенных платформ для посадки пассажиров в поезда, а также остановочные комплексы для посадки в автобусы межмуниципальных маршрутов. Одна из главных задач — перенос межмуниципальных маршрутов с действующего в Перми автовокзала на ж/д вокзал с разгрузкой центральной части города от транспортных потоков.

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