Полицейские проверяют сообщение об убийстве котят в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция начала проверку после информации о жестоком обращении с котятами в Пермском крае, сообщает сайт perm.aif.ru, ссылаясь на краевое ГУ МВД.

Видеозапись, на которой зафиксировано убийство животных, появилась в пермских сообществах и телеграм-каналах 15 августа утром. На кадрах видно, как молодой человек сбрасывает живых котят с моста в реку, в то время как его знакомый снимает это на камеру. В процессе они произносят циничные комментарии о своих действиях и животных.

По информации автора поста, опубликовавшего видео, человек на кадрах ранее состоял на учёте. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что в полицию Верещагино не поступало никаких заявлений. Тем не менее, правоохранительные органы начали проверку.

«В настоящее время сотрудниками полиции инициирована проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося», – прокомментировали в ведомстве.

Жители Прикамья в комментариях осудили действия молодого человека и выразили недоумение по поводу его жестокости.

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