Энергетики «Т Плюс» во второй раз в 2024 году выпустили в Каму популяцию мальков стерляди Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» выпустил в Куйбышевское водохранилище реки Кама 170 тыс. единиц молоди стерляди. Это второй этап искусственного воспроизводства биоресурсов водных объектов рыбохозяйственного значения в 2024 году. Ранее аналогичные мероприятия проводились в июле, тогда в природу было выпущено 280 тыс. мальков.

Молодь стерляди (Acipenseruthenus) снова выпущена в Тукаевском районе Республики Татарстан. Средний вес одного малька составляет 3,5 г. Общая масса отправленных в свободное плавание рыбок с начала года составила 1493,7 кг. Выпуск стерляди компенсирует ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания от ликвидации гидротехнических сооружений Нижне-Зырянского водохранилища в Березниках.

Энергетики ответственно относятся к окружающей среде и принимают меры для её защиты, отмечает технический директор — главный инженер Березниковской ТЭЦ-2 Алексей Мальцев.

«В "Т Плюс" утверждена стратегия, соответствующая принципам управления, в основе которых лежит решение экологических, социальных и управленческих проблем. Мы заботимся о развитии регионов присутствия, внося вклад в экономику, природу и социальные проекты», — отметил он.

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