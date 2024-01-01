Сотрудник пресс-службы «Азота» стал лучшим в фестивале «Земля открытий» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Работа сотрудника пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признана лучшей и вошла в шорт-лист в номинации «Моя земля открытий. Личная история» в конкурсе видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий», который входит в серию региональных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Конкурс направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Одной из целей конкурса является создание коллекции лучших видеопрезентаций территорий России.

В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Видеооператор и режиссёр монтажа Владимир Шерстобитов представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака № 1 производства аммиака.

Владимир Шерстобитов работает в филиале «Азот» 7 лет. Проекты пресс-службы предприятия, созданные при его участии, регулярно становятся призёрами и победителями региональных, федеральных и международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций и общественных связей.

Фото: Владимир Шерстобитов

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.