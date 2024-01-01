Ваш Талисман для счастливой жизни Поделиться Твитнуть

Нередко в жизненно важных ситуациях, будь то экзамен, значимая встреча, поездка или судьбоносное решение, мы обращаемся за поддержкой к своим талисманам. Украшение, монетка, мягкая игрушка, «ритуал» (например, посмотреть в зеркало перед выходом) или определенная внутренняя моральная установка — каждый выбирает свой оберег на удачу, который дает силы, чувство защищенности и опору.

Концепция нового ЖК по улице КИМ, 45 — «Талисман. Дом для счастливой жизни» — возникла не просто так. Команда девелопера PAN City Group1 вдохновилась идеей построить дом, который станет для каждого его жителя местом силы, комфорта, безопасности и вдохновения. Местом, где человек окружен заботой, где в семьях царит любовь, благополучие и гармония.

Для кого мы строили ЖК «Талисман» 2

Почти все квартиры в готовом ЖК проданы, и мы можем рассказать, кто же будет праздновать новоселье уже в этом году!

Практически 70% новоселов — жители Мотовилихи, влюбленные в свой район, знающие все его преимущества и не желающие переезжать. И мы понимаем, почему. Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. Жилой комплекс «Талисман» находится в самом центре исторического района Перми, в трёх минутах от УДС «Молот». В шаговой доступности — школы и детские сады, парки и скверы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. Здесь есть все для счастливой и комфортной жизни.

65% собственников квартир в ЖК «Талисман» — молодые семьи в возрасте от 20 до 40 лет, и 80% имеют от 1 до 3 детишек. Безбарьерная среда, приватный двор, просторные колясочные комнаты, «семейные» продуманные планировки квартир — девелопер предусмотрел все необходимое для удобства родителей и безопасности их детей. Детская и спортивная площадки расположены в контуре 1 этажа здания под навесом, благодаря чему дети могут играть и развиваться в любое время года: площадка целиком просматривается из холла и для доступа к ней не требуется пересечение транспортных потоков внутри двора.

73% покупателей среди основных преимуществ проекта отмечали не только месторасположение, планировочные решения, но и архитектуру дома.

Облик дома в сердце исторической застройки

Нам было важно, чтобы новый дом в историческом центре Перми не только стал его эффектным украшением, но и гармонично вписался в облик исторически сложившегося типа застройки района — яркого примера конструктивизма.

Сделать новый ЖК логичным продолжением застройки района было первостепенной задачей наших архитекторов. Так, для зданий в стиле конструктивизм характерны монументальность и монолитность, небольшая высотность, минималистичные элементы декора фасада, чёткое архитектурное деление на отдельные фигуры и секции, плоские крыши, открытые опоры или колонны. Стиль здания выражен в вертикалях и горизонталях, в ритме самих строительных конструкций.

ЖК «Талисман» — камерный невысокий малоквартирный дом. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Получив высокую оценку будущих жильцов в отношении архитектуры проекта, мы можем сказать, что у нас получилось решить все поставленные задачи при проектировании здания.

Готовность ЖК «Талисман» — 100%

Строительные работы завершены, сейчас идет процесс сдачи этапов работ в инспекцию государственного строительного надзора Пермского края в соответствии с программой проведения проверок.

Мы очень гордимся этим объектом! Над проектом работала большая команда влюбленных в свое дело людей, которые стремились создать для будущих жителей максимальный комфорт, ощущение безопасности, спокойствия, гармонии и счастья с первых секунд, как увидел свой дом, и каждое мгновения пребывания в нем. Была проделана большая работа, в карточках — интересные цифры о строительстве ЖК «Талисман».

Переезд в новостройку в этом году! Остались последние квартиры

ЖК «Талисман» на КИМ,45 вот-вот откроет двери для новоселов! В продаже остались последние планировки из резервного фонда застройщика, успевайте приобрести квартиру мечты!

Вы можете записаться на индивидуальную экскурсию по ЖК «Талисман», в рамках которой менеджер PAN City Group на месте покажет понравившуюся планировку, ответит на все интересующие вас вопросы и подберет комфортные условия покупки квартиры, кладового помещения и машино-места. Чтобы записаться на просмотр, позвоните нам: +7 (342) 207-17-07 — и мы забронируем удобное для встречи время.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте talisman-dom.ru или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф , а также на сайте talisman-dom.ru

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". erid: x5b4qZiajkLX5r9GpgTiK6umfBmQHNEWQd1bRp1mKDzA7UMrhJVNmbmu2A9WfN

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