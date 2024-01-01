Спортсмены «ЛУКОЙЛ-Перми» стали лидерами эстафеты «Энерго трейл» в Арктике Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал ПАО ЛУКОЙЛ

Команда из Прикамья и Республики Коми первой финишировала в забеге, организованном компанией ЛУКОЙЛ в Заполярье. Эстафета «Энерго Трейл» включена в Книгу рекордов России как самый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации.

Спортивное мероприятие проходит на севере второй год подряд. Атлеты соревнуются на территории Кольского ветропарка — самой мощной в мире ветроэлектростанции за Полярным кругом. В этом году в забегах приняли участие около 700 спортсменов из разных регионов страны.

Фото: telegram-канал ПАО ЛУКОЙЛ

Единая команда «ЛУКОЙЛ-Перми» в составе Сергея Поварницына, Руслана Мелентьева, Николая Канева, Альберта Шашерина, Евгения Волегова, Дарьи и Александра Козловых взяла золото эстафеты на 50 км и показала лучший результат среди 19 команд-участниц. Бегуны представляли три региона деятельности компании: Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Пермский край. Результат во многом определила грамотно выбранная стратегия расстановки участников по этапам трассы. Бегуны предприятия финишировали с результатом 3 часа 28 минут, на 5 минут опередив серебряных призёров.

Фото: telegram-канал ПАО ЛУКОЙЛ

Маршруты Трейла проходили в 43 км от побережья Баренцева моря. Почётными гостями спортивного мероприятия стали президент Федерации лыжных гонок России — многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе, чемпион России в составе московского «Спартака» Артём Ребров и серебряный призёр зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

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