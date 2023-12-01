Как поддержать свой иммунитет за 120 минут? Поделиться Твитнуть

А вы знали, что нужно всего 120 минут в неделю проводить на природе? 17 минут на свежем воздухе в день достаточно для сохранения душевного равновесия и поддержания иммунитета.

Проживая в доме «Притяжение»1 вы с удовольствием будете ежедневно выполнять недельную норму пребывания на свежем воздухе, ведь двор в новом проекте — целое произведение искусства, почти 500 м2 уникального пространства для отдыха в любую погоду с десятками сценариев досуга в окружении зелёного оазиса. Прогуляйтесь днём по тенистым тропинкам среди цветущих кустарников, сосен и рябин, наслаждайтесь плывущими облаками, лёжа на мягком зелёном газоне или пригласите вторую половину на свиданье в вечерний двор-парк, ведь в это время он особо прекрасен за счёт продуманных многочисленных элементов подсветки: столбы освещения, светящиеся шары на газоне, скамья LocalBench c тысячей магических лампочек точно добавит в ваш вечер романтики.

В доме «Притяжение» девелопер PANCityGroup2 разработал увлекательное и концептуальное пространство для разных возрастов.

Для самых маленьких жителей дома предусмотрена всесезонная детская площадка под крышей, с уникальными светопрозрачными панелями, имитирующими стены, которые защитят увлечённых игрой детей от ветра и осадков, а в ясную погоду проникающие солнечные лучи создадут на полу сказочные тени: звёзды, цветы, месяц, которые также, можно использовать для фантазийных игр. Здесь родители вместе с ребёнком в любую погоду смогут лепить «куличики», строить замки и придумывать увлекательные игры для развития мелкой моторики в песочнице, рисовать на меловой доске и качаться на качелях.

Мы постарались продумать всё до мелочей, поэтому разместили вблизи детской площадки уникальное игровое пространство в холле дома! Детская игровая в доме — идеальное место для адаптации малыша в социуме и поиска друзей. Разноцветные большие кубики помогут изучить цвета и размеры, игровой комплекс поддержит физическую форму, а различные лазалки, батут, качель и горка не оставят равнодушными детей и их время будет занято с пользой.

Всегда приятно наблюдать, как твой ребёнок беззаботно и счастливо наслаждается своим детством.

Дети школьного возраста смогут бегать летом босиком по мягким зелёным травянистым холмам с воздушным змеем в руках, играть в догонялки в «Сказочном лесу», устроить соревнования на рукоходе, скалодроме и батуте, повисеть на канатах или вместе с подростками позаниматься спортом в воркаут-зоне на свежем воздухе.

Мы продумали безопасную велодорожку, где родители вместе с детьми смогут покататься на велосипедах, роликах и самокатах.

В отдалении от шумных детских зон мы создали уголок тишины и спокойствия для отдыха взрослого поколения. Расслабьтесь с книгой и чашечкой чая или кофе в уютной lounge-зоне, полистайте соцсети в «коконе», а для душевного баланса — йога на мягком зелёном газоне. Устройте себе единение с природой, прислушайтесь к пению птиц и шелесту травы.

Срок сдачи дома в эксплуатацию — 1-й квартал 2026 года. Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир, но и удобно — вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Осталась всего неделя, чтобы принять решение! Льготная ипотека заканчивается уже 30 июня! На сегодняшний день, действуют привлекательные ипотечные программы: «Ипотека с государственной поддержкой 2020»3, «Семейная ипотека»4 и «IT ипотека»5.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 5655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Ставка от 8% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнёром Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика — партнёра Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. При отказе заёмщика от Домклик Плюс на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 30.06.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf. Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм2, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость

1. Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru.

2. Подписка СберПрайм — услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим договор о подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнёров подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнёров подписки СберПрайм). О подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime.

3. Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс». Услуга предоставляется обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3.

4. Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект, 32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf. Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно. Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus.

4 Ставка от 6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнёром Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика — партнёра Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребёнок, гражданин РФ; либо имеется ребёнок, гражданин РФ, рождённый не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребёнок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 30.06.2024 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

5 Ставка от 5% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнёром Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика — партнёра Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Требования к заёмщику: возраст от 18 до 50 лет (включительно); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем трёх календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заёмщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (включительно) минимальный размер средней заработной платы заёмщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. руб. — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. руб. — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. руб. — для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. — при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб. при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 30.06.2024 г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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