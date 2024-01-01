В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!», инициированный Советом молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Проект объединил 24 организации, каждая из которых получила грант от филиала «Азот» на реализацию своих проектов. Участвуют 15 детских садов, шесть школ, два учреждения дополнительного образования и молодёжный центр.

Более 250 детей под руководством наставников будут благоустраивать территории своих учебных заведений, проводить ярмарки и научно-практические конференции, выращивать овощи и цветы. Специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут детям об экологии, особенностях применения удобрений и выращивания растений, об основах безопасности, а также об «Уралхиме», миссии и слогане компании «Потому что еда нужна каждому».

На праздничном открытии организаторы посвятили детей в удобрята. Их экипировка традиционно состоит из ярко-жёлтых футболок, кепок и бандан. Подведение итогов проекта состоится 13 октября — во Всемирный день удобрений.

Венера Мухатаева, председатель Совета молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Наш проект реализуется на протяжении нескольких лет. Инициатива молодёжной организации филиала «Азот» понравилась горожанам и смогла объединить не только детсадовцев и школьников, но и их родителей. Мамы, папы, бабушки и дедушки активно подключаются к реализации проектов, помогают учебным заведениям. Желаю участникам активного, весёлого и полезного лета. Вместе мы делаем одно большое общее дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.