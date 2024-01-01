Нефтяники Прикамья победили в конкурсе по охране труда Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

По результатам конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае за 2023 год ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» присвоено 1 место среди предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, горнорудной, химической и металлургической промышленности. Эксперты оценивали состояние условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, уровень травматизма и профзаболеваемости.

На предприятии ежегодно проводятся до 20 тыс. лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах: специалисты оценивают микроклимат, уровень шума, освещённость, вибрацию, наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Общественный контроль условий обеспечивают уполномоченные по охране труда. Такой сотрудник есть в каждом подразделении, а всего их на предприятии – 231. В рамках специального курса уполномоченных учат анализировать и управлять производственными рисками.

На предприятии создано аварийно-спасательное формирование для ликвидации чрезвычайных ситуаций: в каждом цехе такая группа включает квалифицированный персонал, обеспечена транспортом и необходимым оборудованием.

Среди лучших практик предприятия ЭСМО – электронная система медицинских осмотров. Система позволяет фельдшеру удалённо в режиме реального времени следить за результатами предсменного медосмотра и принимать решение о допуске сотрудника на опасные объекты. В Пермском крае установлены 92 таких терминала.

В компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» также реализуется проект «Культура безопасности и управление рисками». Стратегические цели в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды определены политикой группы ЛУКОЙЛ.

Екатерина Балуева, оператор установки на Полазненском промысле, награждена престижным знаком отличия «Уполномоченный по охране труда Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО ЛУКОЙЛ

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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