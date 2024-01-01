Международная коммуникационная кампания «Уралхима» получила престижную премию Silver Mercury Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Международная коммуникационная кампания в поддержку инициатив группы «Уралхим», направленных на преодоление глобального продовольственного кризиса, получила бронзу в номинации «Лучшая PR-кампания в рамках ESG/КСО/устойчивого развития» XXV фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Фестиваль прошёл в Москве с 29 по 31 мая.

Группа «Уралхим» реализует ряд масштабных проектов, способствующих достижению цели №2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства». В их числе гуманитарные поставки удобрений развивающимся странам и проведение в государствах Африки бесплатных обучающих семинаров для повышения агрономической грамотности местных фермеров.

Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК «Уралхим»:

— Всестороннее освещение наших международных ESG-инициатив является одним из ключевых направлений коммуникаций группы «Уралхим» с конца 2022 года, когда и без того острая проблема нехватки еды существенно усугубилась во многих частях планеты. Мы уверены, что привлечение внимания мировой общественности к этому беспрецедентному вызову, от которого страдают сотни миллионов людей, и особой роли удобрений в его преодолении, также способствует искоренению голода на Земле. Ведь осведомлённость о проблеме — первый шаг к её решению. Благодарим экспертное жюри фестиваля Silver Mercury за высокую оценку результатов наших усилий.

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