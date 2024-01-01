Квартира для семьи: особенности покупки Поделиться Твитнуть

Кирилл и Дарья Шеины долго искали квартиру. У пары двое детей, и хотелось, чтобы у каждого ребенка была своя комната, при этом бюджет покупки был сильно ограничен. Присматривали компактное, но функциональное жильё. Среди предложений на рынке недвижимости находили либо большие площади, превышающие финансовые возможности семьи, либо подходящие по бюджету квартиры, но современный и модный формат 3 «евро» не соответствовал мечте об изолированных спальных комнатах и кухне. Внимательно следили за новыми строящимися домами и, наконец, нашли идеальную для себя 3-комнатную квартиру 54,7 м2 в новом строящемся Доме «Притяжение»1!

Три изолированные комнаты оптимальной площади, просторная кухня с выходом на солнечный балкон, удобная прихожая и раздельный санузел — все, что нужно для счастливой жизни. Выгодный бюджет покупки не оставил сомнений: мечты совпали с возможностями, семья приобрела себе новое жилье от девелопера PAN City Group2.

«Найдя квартиру с планировкой мечты, мы получили еще один приятный подарок от застройщика: мы не просто смогли применить сертификат, который у нас был, но и использовать его в качестве первоначального взноса по ипотеке. Благодаря этому нам быстро одобрили ипотеку по программе «Семейная ипотека» со ставкой 5,99%. Мы очень рады, что успели, ведь программа скоро заканчивается!» — поделился глава семейства.

«Мы с нетерпением ждём новоселья и уверены, что наша новая квартира станет уютным и комфортным домом для всей нашей семьи!» — добавила Дарья.

3-комнатная квартира площадью 54,7 м2 в Доме «Притяжение»

Также в Доме «Притяжение» есть «семейные» 3-комнатные квартиры с большей площадью (65,1 м2) и 4-комнатные квартиры (76,6 м2).

2 в Доме «Притяжение» "> 3-комнатная квартира площадью 65,1 м2 в Доме «Притяжение»

2 в Доме «Притяжение» "> 4-комнатная квартира площадью 76,6 м2 в Доме «Притяжение»

Дом «Притяжение» — третий проект девелопера PAN City Group в Кондратово. В 2017 году компанией был сдан первый современный жилой комплекс «Салют», в 2021 году после положительного отклика клиентов был построен второй дом жилого комплекса. Так PAN City Group доверили свой выбор более 320 семей. В их числе — Алексей и Нина Котельниковы.

В 2018 году Алексей и Нина стали обладателями уютной 2-комнатной квартиры от PAN City Group на Камской, 2/2. Супруги переехали из города, их привлекла стоимость квартиры и сам проект. Спустя время делятся впечатлениями — не пожалели! Полюбили район: по сравнению с городом гораздо спокойнее, воздух чище и все необходимое в шаговой доступности.

За это время семья стала больше — у Нины и Алексея родился еще один ребенок, пара планирует увеличить жилплощадь.

«Решили расшириться, так как семья стала больше. Сразу обратились в PAN, потому что доверяем. Первый дом ЖК «Салют» сдали на 6 месяцев раньше срока и по качеству строительства спустя годы у нас нет никаких претензий. В новом проекте от PAN очень понравились планировки, все продумано, удобно. Застройщик впечатлил нас новым проектом «Притяжение», он выгодно отличается от всех предложений, которые строят в Кондратово: просторная парковка и отдельный велобокс — это большой плюс, у нас в семье три велосипеда. Жена влюбилась в красивый двор с соснами, разнообразными зонами отдыха. Удобно, что ребенок может играть на детской площадке, а в это время мы можем заниматься своими делами на удобных диванах рядом, не теряя его из виду. Вообще приятно, что застройщик уделил много внимания семьям с детьми. Безбарьерная среда, безопасный двор, игровая комната прямо на первом этаже — все очень грамотно и удобно», — делится впечатлениями Алексей.

«Мне нравится, что наш район очень быстро развивается, появляется все больше возможностей, жить стало комфортно. А еще рядом с Домом «Притяжение» хороший детский сад, строятся новая школа, поликлиника и торговый центр. Очень удобно, что все близко, можно спокойно отпускать ребенка на уроки и не переживать, как дошел. С нетерпением жду переезда в нашу новую квартиру», — дополняет супруга Нина.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market. Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир, но и удобно — вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". erid: x5b4qZiajkLX6CvhNNjaGpa9nS1cKqVKVgzo9atjXX587hy5WrF9aULU1qM6vV

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.