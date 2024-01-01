Отделка от Застройщика — выгодно или нет? Поделиться Твитнуть

Планируя строительство ЖК «Талисман»1, перед девелопером PAN City Group2 стоял вопрос, делать ли отделку «от Застройщика», либо дать покупателю возможность самореализации и свободы творчества. Для ответа на этот вопрос были опрошены жители Мотовилихинского района и клиенты компании из других наших домов. Результаты показали, что респонденты сталкивались с неудобствами в квартирах с чистовой отделкой. Например, кого-то не устраивает расположение и количество розеток, не нравится сантехника и т.д., что ведет к дополнительным затратам на переделку. Поэтому большинство опрошенных готовы сейчас купить квартиру с предчистовой отделкой White Box, ведь им важно контролировать ход ремонтных работ и не ограничивать себя в дизайнерских решениях.

Квартира с полной отделкой от застройщика обойдется покупателю в среднем на 15% дороже3 аналогичной, но с отделкой White Box. В таком жилье можно сразу справлять новоселье, однако, именно ремонт, проведенный собственными силами, будет полностью соответствовать вашим требованиям по качеству работ и материалов, по удобству расположения стен, осветительных приборов, розеток, выключателей и, конечно, по вкусам и предпочтениям каждого члена семьи.

PAN City Group предоставляет будущим жителям ЖК «Талисман» на ул. КИМ, 45 возможность для реализации любых творческих, нестандартных и уютных идей. Застройщик качественно выполнил всю черновую работу по подготовке квартиры к финишной отделке. Отделка White Box включает в себя надежную входную дверь с замком и фурнитурой, натяжные потолки с закладными под осветительные приборы, разводку электрики с достаточным количеством розеток, выключателей, домофонией, а также разводку датчиков пожарной безопасности, труб водоснабжения и теплоснабжения с установленными приборами учета.

С отделкой White Box ремонт «под себя» не займет много времени и финансов, ведь хозяину останется произвести лишь чистовую отделку, установить мебель, сантехнику и переехать. Такой вариант позволяет самостоятельно выбрать дизайн-проект, возможно выполнить дополнительную шумоизоляцию и даже при необходимости осуществить перепланировку, создав квартиру своей мечты. В квартире с уже готовой отделкой, увы, не получится создать желаемое пространство: может не устраивать качество работ и материалов, используемых застройщиком, достаточное количество розеток в привычных для вашей комфортной жизни местах, оттенок обоев и межкомнатные двери могут не вписаться в общую концепцию квартиры вашей мечты. А ведь это так важно! Квартира — долгосрочный актив, который влияет на качество вашего отдыха и жизни всей семьи.

Совсем скоро ЖК «Талисман» распахнет свои двери для новоселов, и мы позаботились о том, чтобы обустройство квартиры вашей мечты прошло максимально быстро и комфортно. Вместе с ключами от квартиры вы получите подарочный конверт с сертификатами от наших партнёров, среди которых сеть гипермаркетов Hoff, ТЦ «Евразия» и гипермаркет «Баумолл». А если вам нужна помощь профессионалов по проектированию, строительству и ремонту квартир «под ключ», вы можете обратиться в компанию Леруа Мерлен4. Ваш ремонт будет в «одних руках»! Компания берет на себя спектр услуг: по дизайн-проекту, подбору материалов, подготовку и согласование ведомости затрат, организацию и контроль за работами, что безусловно очень удобно.

Спешите создать свою уникальную атмосферу для жизни: в ЖК «Талисман» остались последние квартиры, кладовые и машино-места в подземном паркинге! Девелопер PAN City Group совместно со Сбербанком дает возможность приобрести ряд квартир с дисконтом по ипотечной ставке -1,4%* на весь срок кредитования в рамках программ «Ипотека с государственной поддержкой 2020»5, «Семейная ипотека»6 и «IT ипотека»7. Стоит отметить, что и машино-место вы легко можете оформить в ипотеку. На сегодняшний день банк ВТБ предлагает оптимальные условия кредитования по ставке 17,1%8.

Вы можете записаться на индивидуальную экскурсию по ЖК «Талисман», в рамках которой менеджер PAN City Group на месте покажет понравившуюся планировку, ответит на все интересующие вас вопросы и подберет комфортные условия покупки квартиры, кладового помещения и машино-места. Чтобы записаться на просмотр, позвоните нам: +7 (342) 207-17-07 и мы забронируем удобное для встречи время.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

4 Информация об услугах размещена на сайте Информация об услугах размещена на сайте https://perm.leroymerlin.ru/uslugi/ и актуальна на 24.05.2024. Компания ООО «ЛЕ Монлид» оказывает услуги клиентам на основании соответствующих договоров. Застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» не несёт ответственности за действия ООО «ЛЕ Монлид».

5 Ставка от 6,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, *при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс**, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке Ставка от 6,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, *при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс**, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf . ** Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость

1. Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru

2. Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime

3. Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3

4. Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf . Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.

Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

6 Ставка от 4,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.12.2030 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

7 Ставка от 3,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей — для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. — при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

8 Ставка от 17% годовых (полная стоимость кредита 17,644% — 25,494%) действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, а также при первом взносе от 20%. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита: до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Кредитование возможно при предоставлении Заемщиком оценочного отчета сертифицированной компании.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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