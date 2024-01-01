Жена кандидата в депутаты в Пермском крае заявила о домашнем насилии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жительница д. Кондратово Пермского муниципального округа попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и риском потерять слух на одно ухо. Как сообщила пострадавшая, тяжёлые травмы в ходе семейной ссоры ей причинил муж.

В интервью perm.aif.ru женщина рассказала, что больше не намерена терпеть издевательства, но боится, что её супруг останется безнаказанным, поскольку он статусный человек, является общественным деятелем, исполнительным директором частного охранного предприятия, собирается стать депутатом.

Пострадавшая рассказала, что ссора между супругами вспыхнула во время отдыха на Гоа в конце апреля. «Я увидела его переписку с другой женщиной. Конечно, эмоционально на это отреагировала. А он в ответ начал лупить меня кулаками. Целенаправленно бил по голове», — вспоминает женщина.

Обратившись за медпомощью в Индии с синяками и шишками, она заявила, что упала, так как боялась говорить правду при муже. Вернувшись в Пермь, пермячка сразу ушла от мужчины, написала заявление в полицию, обратилась к травматологам. Её госпитализировали.

«Мне сказали, что сейчас уже мало шансов вернуть слух, так как лечение нужно было проходить в первые четыре-пять дней после получения травмы. Я жалею, что в Индии не осталась под наблюдением, — рассказала журналистам женщина. — Я просто хочу, чтобы он ответил за свои действия. Я переживаю, что из-за его статуса дело просто могут замять».

В МВД России по Пермскому краю подтвердили, что заявление пострадавшей зарегистрировано, проводится проверка.

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