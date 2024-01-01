«Азот» поддержал проект«Территория роста» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» на ярмарках в Березниках и Усолье традиционно передал представителям личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств муниципального округа Березники 3 тыс. тонн азотных удобрений, 1 тыс. мешков по 3 кг каждый.

Проект «Территория роста» филиал «Азот» реализует совместно с Управлением по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники уже пятый год.

В целях развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса администрация города Березники оказывает содействие в развитии сельхозпроизводителей. На протяжении пяти лет реализуется проект «Школа фермера», в рамках которого в 2024 году проводятся консультации, обучающие семинары при содействии ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края и на ярмарки.

Участники ярмарок — владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели и другие организации из городов Березники, Усолье, Пермь, Оханск. Все мероприятия, ориентированные на развитие сельского хозяйства на территории Березников, осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие».

Наталья Овсянникова, начальник управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники:

— Проведение ярмарок и участие в них представителей крупных промышленных предприятий показало, насколько важно взаимодействие сельхозпроизводителей и промышленников. За пять лет реализации проекта мы получили рост интереса к сельскохозяйственной деятельности в личных подсобных хозяйствах, повышение урожайности среди хозяйств населения, что крайне важно в наших климатических условиях. Проект «Территория роста» — это, прежде всего, оказание действенной помощи для развития сельскохозяйственного производства.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхим» активно поддерживает фермеров. Продукция «Азота» разработана с учётом интересов потребителей: чтобы удобрить землю и повысить урожайность. Мы всегда принимаем участие в мероприятиях, направленных на развитие сельского хозяйства.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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