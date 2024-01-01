Полиция задержала жителя Пермского края, собиравшегося напасть на школу Поделиться Твитнуть

фото: ВКонтакте «Ильинское - Черное (Тож)»

Полиция задержала жителя Прикамья, который 8 мая угрожал вооружённым нападением на Большесосновскую среднюю образовательную школу. Информация с угрозами появилась в социальных сетях. В местном паблике ВКонтакте «Ильинское-Чёрное (Тож)» сообщается, что будто бы парень вместе с двумя приятелями действительно направились к СОШ. По тревоге было поднято отделение полиции, учебное заведение оцепили, ученики и учителя были заблокированы в своих помещениях на два часа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили факт происшествия. Молодой человек 2005 г.р., распространивший информационное сообщение о возможном теракте, был оперативно установлен, задержан и доставлен в отделение полиции. По предварительным данным, мотивом поступка стала ссора со знакомой. В правоохранительных органах подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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