Мужчина, напавший в Прикамье на участника СВО, заявил, что ничего не помнит Стало известно, что обвиняемый имеет психиатрический диагноз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми по ходатайству следствия отправил в СИЗО 25-летнего москвича, обвиненного в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего попутчика поезда «Москва-Владивосток». Александр, так зовут обвиняемого, пробудет в следственном изоляторе до 4 июля.

Как стало известно Properm.ru, на суде мужчина заявил, что не уверен, что именно он напал на соседа по купе, поскольку ничего не помнит из произошедшего в поезде. Из представленных в суд документов стало ясно, что Александр состоит на учёте в психиатрической клинике в Москве. Никаких свидетельств того, что нападавший был в алкогольном или наркотическом опьянении, не представлено. Устроившему поножовщину мужчине предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Не исключено, что к обвиняемому по её результатам применят меры медицинского характера — принудительное стационарное лечение.

Напомним, вечером 3 мая в пассажирском поезде сообщением Москва—Владивосток в момент следования состава по Пермскому краю Александр напал на проводницу и пытался отобрать у неё ключи от поезда. Он заявил, что хотел бы выйти и полюбоваться закатом, но поезд в это время уже отошёл от ст. Верещагино. За женщину вступился 25-летний военный, возвращавшийся с СВО домой в Красноярский край. Через некоторое время злоумышленник бросился на него с ножом, нанеся около десяти ударов в различные части. Нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на следующей станции. Раненого военнослужащего госпитализировали и прооперировали. Его жизни сейчас ничто не угрожает. Долечиваться он будет в военном госпитале Перми.

Сегодня, 6 мая, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на военного в поезде «Москва-Владивосток».

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