Личность найденного мёртвым у подвала дома в Перми мужчины установлена При погибшем были документы Поделиться Твитнуть

вход в подвал дома по б. Гагарина, 66а, где нашли тело мужчины

Аргументы и Факты

Стали известны новые подробности о мужчине, найденном мёртвым у подвала дома на б. Гагарина, 66а в Перми.

Как сообщает perm.aif.ru, у погибшего при себе были документы, его личность установлена, труп опознан. Погибший был стариком. Как рассказали в ТСЖ, ему было более 70 лет.

По предположениям охранника здания, дежурившего в день обнаружения трупа, пострадавший мог скончаться от ранения в голову.

Происшествием занялись следователи СУ СКР по Пермскому краю. Как умер мужчина, в следкоме не разглашают.

После случившегося жители дом хотят закрыть периметр здания для посторонних. Известно, что найденный мужчина не был жильцом многоэтажки.

Напомним, 22 апреля, играя в прятки, дети обнаружили на входе в подвал дома кровавые следы и фрагменты тела в мешке. О находке они рассказали дежурившему в здании охраннику. Сначала была выдвинута версия, что останки принадлежат какому-то крупному животному, но впоследствии выяснилось, что это части человеческого тела.





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