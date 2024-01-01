Ещё одного пропавшего в декабре жителя Перми нашли погибшим Поделиться Твитнуть

В Перми найден погибшим 40-летний Илья Г. Об этом вечером 15 апреля сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ориентировки о поиске мужчины появились в социальных сетях в конце декабря 2023 года. Тогда же публиковались его фото в свадебном костюме и приметы. Сообщалось, что пермяк вышел из дома за неделю до Нового года, и с тех пор о его местонахождении нечего не известно.

Волонтёры выразили соболезнования родным и близким Ильи.

Напомним, 14 апреля представители другого поискового отряда «ПрикамьеПоиск» распространили информацию о том, что в Перми найден погибшим 44-летний местный житель Сергей Я.

Ориентировки мужчины тоже появились в конце декабря. Сообщалось, что Сергей пропал перед Новым годом, и что в последний раз его видели в гостях в м/р Лёвшино.

Обстоятельства, при которых были найдены тела, ни в том, ни в другом случае не приводятся. Поисковики ссылаются на закон, защищающий личную жизнь людей.

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