Как купить квартиру выгодно? Поделиться Твитнуть

За 1 квартал 2024 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Перми увеличилась на 4,9%1. Цены на квартиры в новостройках продолжают расти, заставляя покупателей более тщательно подходить к выбору квартиры как с точки зрения надёжности застройщика и основных характеристик дома, так и с точки зрения стоимости будущего жилья.

В каком районе города выгоднее покупать новое жильё? По данным аналитиков PAN City Group3, стоимость 1 кв. м. жилья в новостройке в центральной части города составляет в среднем 215 тыс. руб., в Дзержинском районе (около центральной части) – 186 тыс. руб., а в Мотовилихинском районе (около центральной части) – всего 163 тыс. руб., что на 30% дешевле, чем в центре!

Располагаясь всего в 10 минутах езды от центра города, Мотовилихинский район обладает насыщенной инфраструктурой: парки и скверы, салоны красоты и клиники, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. В шаговой доступности находятся школы и детские сады, а студентам будет удобно добираться до крупнейших вузов города на общественном транспорте без пересадок.

В самом сердце Мотовилихинского района на ул. КИМ, 45 завершается строительство камерного малоэтажного жилого комплекса «Талисман»2 от девелопера PAN City Group3, который уже совсем скоро встретит своих новоселов.

Это дом для счастливой жизни: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка. Максимальный комфорт будущим жильцам обеспечит просторный подземный паркинг с видеонаблюдением и бесключевым доступом, а также кладовые для хранения сезонных вещей и оборудования. Готовность дома составляет 95%.

Если Вы задумывайтесь о покупке жилья, у Вас еще есть возможность купить одну из свободных квартир с авторскими планировками, которых осталось всего 13. Ваша новая квартира в ЖК «Талисман» обязательно станет тем местом, в которое захочется возвращаться снова и снова, ведь девелопер PAN City Group предусмотрел в данном проекте большое количество современных тенденций для комфортной жизни будущих жильцов.

Важная новость: девелопер PAN City Group совместно со Сбербанком дает возможность приобрести ряд квартир в ЖК «Талисман» с дисконтом по ипотечной ставке – 1,4%* на весь срок кредитования в рамках программ «Ипотека с государственной поддержкой 2020»4, «Семейная ипотека»5 и «IT ипотека»6. Успевайте: предложение ограничено и действует только на ряд квартир!*

Привлекательная ставка действует на последнюю квартиру редкой планировки: евро-пятикомнатная квартира площадью 104,5 кв. м*. Это идеальный вариант для большой семьи: 4 независимые изолированные комнаты и просторная кухня-гостиная.

Таким образом, при классической ставке по «Семейной ипотеке» в размере 6%, Ваша ставка составит всего 4,6%4, что повлияет как на уменьшение размера ежемесячного платежа, так и сократит общий размер переплаты по завершению ипотеки.

Специальные условия ипотеки также распространяются на вместительные евро-двухкомнатные квартиры площадью 41,7-42,9 кв. м. и евро-трёхкомнатные квартиры с двумя санузлами площадью 64,6 и 71,4 кв. м*.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к. 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.





*снижение ставки на 1,4% годовых действует при покупке квартир №№ 2,29,30,119,120 в компании PAN City Group

1 по данным портала «Мир квартир» по данным портала «Мир квартир» https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2024/03/26/za-i-kvartal/

2 ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

3 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

4 Ставка от 6,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс*, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс* на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс*, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. * Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке Ставка от 6,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс*, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс* на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс*, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. * Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf .* Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость

1. Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru

2. Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime

3 3. Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf

4. Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf . Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.

Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

5 Ставка от 4,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.12.2030 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

6 Ставка от 3,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. – при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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