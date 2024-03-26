Как купить квартиру выгодно?

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За 1 квартал 2024 года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Перми увеличилась на 4,9%1. Цены на квартиры в новостройках продолжают расти, заставляя покупателей более тщательно подходить к выбору квартиры как с точки зрения надёжности застройщика и основных характеристик дома, так и с точки зрения стоимости будущего жилья.

В каком районе города выгоднее покупать новое жильё? По данным аналитиков PAN City Group3, стоимость 1 кв. м. жилья в новостройке в центральной части города составляет в среднем 215 тыс. руб., в Дзержинском районе (около центральной части)  – 186 тыс. руб., а в Мотовилихинском районе (около центральной части) – всего 163 тыс. руб., что на 30% дешевле, чем в центре!

Располагаясь всего в 10 минутах езды от центра города, Мотовилихинский район обладает насыщенной инфраструктурой: парки и скверы, салоны красоты и клиники, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. В шаговой доступности находятся школы и детские сады, а студентам будет удобно добираться до крупнейших вузов города на общественном транспорте без пересадок.

В самом сердце Мотовилихинского района на ул. КИМ, 45 завершается строительство камерного малоэтажного жилого комплекса «Талисман»2 от девелопера PAN City Group3, который уже совсем скоро встретит своих новоселов.

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Это дом для счастливой жизни: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка.  Максимальный комфорт будущим жильцам обеспечит просторный подземный паркинг с видеонаблюдением и бесключевым доступом, а также кладовые для хранения сезонных вещей и оборудования. Готовность дома составляет 95%.

Если Вы задумывайтесь о покупке жилья, у Вас еще есть возможность купить одну из свободных квартир с авторскими планировками, которых осталось всего 13. Ваша новая квартира в ЖК «Талисман» обязательно станет тем местом, в которое захочется возвращаться снова и снова, ведь девелопер PAN City Group предусмотрел в данном проекте большое количество современных тенденций для комфортной жизни будущих жильцов.

Важная новость: девелопер PAN City Group совместно со Сбербанком дает возможность приобрести ряд квартир в ЖК «Талисман» с дисконтом по ипотечной ставке – 1,4%* на весь срок кредитования в рамках программ «Ипотека с государственной поддержкой 2020»4, «Семейная ипотека»5 и «IT ипотека»6.  Успевайте: предложение ограничено и действует только на ряд квартир!*

Привлекательная ставка действует на последнюю квартиру редкой планировки: евро-пятикомнатная квартира площадью 104,5 кв. м*. Это идеальный вариант для большой семьи: 4 независимые изолированные комнаты и просторная кухня-гостиная.

Таким образом, при классической ставке по «Семейной ипотеке» в размере 6%, Ваша ставка составит всего 4,6%4, что повлияет как на уменьшение размера ежемесячного платежа, так и сократит общий размер переплаты по завершению ипотеки.

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Специальные условия ипотеки также распространяются на вместительные евро-двухкомнатные квартиры площадью 41,7-42,9 кв. м. и евро-трёхкомнатные квартиры с двумя санузлами площадью 64,6 и 71,4 кв. м*.

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Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к. 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.


*снижение ставки на 1,4% годовых действует при покупке квартир №№ 2,29,30,119,120 в компании PAN City Group
1по данным портала «Мир квартир» https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2024/03/26/za-i-kvartal/
2ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.
3PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
4Ставка от 6,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс*, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс* на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс*, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.07.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. * Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf.* Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость
1. Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru
2. Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime.
3. Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3
4. Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf. Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.
Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus
5Ставка от 4,6% годовых на весь срок кредитования  доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.12.2030 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
6Ставка от 3,6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 1,4% годовых, при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора. Дополнительное требования к заемщику: в возрасте от 36 лет до 50 лет (вкл) минимальный размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. – при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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