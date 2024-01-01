Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае могут избавиться от накопившихся пеней за тепло и горячую воду
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «Весна — тают пени!». По её условиям клиенты ПАО «Т Плюс» – физические лица могут избавиться от накопившихся пеней. Для этого необходимо оплатить квитанции за март и апрель, а также погасить задолженность за тепло и горячую воду до 31 мая 2024 года.
Акция проходит во всех городах присутствия пермского
филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. Квитанции за март
уже доставляются клиентам в этих населённых пунктах.
Погасить долги и внести платёж за текущий период можно любым
удобным способом: онлайн в личном кабинете расчётно-кассового центра (РКЦ), в
офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и
адреса сайтов можно уточнить в квитанции.
Подробную информацию можно получить на сайте акции, по телефонам расчётно-кассовых
центров, указанных в квитанциях за тепло и горячую воду, а также у специалистов
РКЦ «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» и «Инкомус».
«Акция "Весна — тают пени!" адресована в первую очередь тем
нашим клиентам, кто в ходе отопительного сезона по каким-либо причинам не смог
внести платежи за тепло и горячую воду в полном объёме. Оплатив квитанции за
март и апрель и погасив долги до завершения акции, можно избавить семейный
бюджет от дополнительных расходов. Мы призываем всех наших клиентов встречать
весну без долгов и пеней!» — подчёркивает директор по работе с дебиторской
задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
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