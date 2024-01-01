Филиал «ПМУ» направил более 148 млн рублей на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги работы в направлении обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также выполнения соглашения по охране труда за 2023 год. На проведение всех запланированных мероприятий было направлено 148,3 млн рублей.

Александр Бобров, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ПМУ»:

— «Уралхим» из года в год направляет существенные средства на охрану труда, защиту от пожаров и аварий в филиале «ПМУ». Наша главная задача — исключить или минимизировать любые риски. Забота о здоровье сотрудников постоянно находится в фокусе внимания. Это подтверждает успешное прохождение филиалом «ПМУ» надзорного аудита на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018 в ноябре прошлого года.

Ключевые реализованные в 2023 году мероприятия в области охраны труда — это обеспечение сотрудников предприятия спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, профилактика различных заболеваний, санитарно-гигиенические мероприятия, специальная оценка условий труда и мероприятия по их улучшению, организация обучения по охране труда.

В направлении обеспечения промышленной безопасности в 2023 году среди лучших практик филиала «ПМУ» отмечается повышение цифровизации проверок состояния оборудования. Например, результаты неразрушающего контроля промышленных емкостей теперь фиксируются в программе с автоматическим оформлением заключений и прогнозами динамики их состояния.

В 2023 году в филиале «ПМУ» продолжилось масштабное обновление системы противопожарной защиты. Была модернизирована система оповещения предприятия. Нештатное аварийно-спасательное формирование и санитарный пост предприятия заняли первые места на соревнованиях районного, городского и регионального уровней. Успехи «ПМУ» в этом направлении работы были отмечены медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

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