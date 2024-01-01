В компании «Метафракс Кемикалс» поделились результатами природоохранной деятельности в 2023 году Поделиться Твитнуть

Как сообщила начальник управления охраны окружающей среды АО «Метафракс Кемикалс» Елена Чистякова, следуя принципам устойчивого развития, компания уделяет особое внимание вопросам сбережения окружающей среды. Ежегодно на текущую природоохранную деятельность и на модернизацию оборудования профильного назначения направляются значительные средства.

Так, в 2023 году общие затраты на охрану окружающей среды составили 155,8 млн рублей. Эксплуатационные затраты на функционирование очистных сооружений превысили 95 млн рублей, на охрану атмосферного воздуха направлено 23,5 млн рублей. В модернизацию оборудования очистных сооружений инвестировано 16 млн рублей.

— Одной из приоритетных задач компании является забота об охране окружающей среды. «Метафракс» строго соблюдает требования природоохранного законодательства, — отметила Елена Чистякова, — В 2023 году мы успешно завершили ряд экологически значимых проектов, над которыми работали последние 5 лет.

В составе комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» введена в эксплуатацию установка выделения СО2 из дымовых газов. Это позволило сократить выделение в атмосферу парниковых газов и направить выделенный оксид углерода на получение товарного продукта — карбамида. Общая сумма капитальных вложений — более 6 млрд рублей.

В рамках технического перевооружения дополнительной технологической линии пентаэритрита введён в эксплуатацию узел переработки третичного маточника методом экстракции по безотходной технологии.

— В результате мы улучшили качество сточных вод и сократили нагрузку на очистные сооружения. Общая сумма капитальных затрат — более 1 млрд рублей, — подчеркнула начальник управления охраны окружающей среды.

Завершилось техническое перевооружение установки термического обезвреживания стоков. На новой установке сжигается до 5 тонн промышленных стоков в час. В итоге огневого обезвреживания происходит полное превращение загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод, в оксид углерода, элементарный азот и воду. Затраты на новое строительство составили около 600 млн рублей.

В 2023 году введена в эксплуатацию установка очистки сточных вод в составе комплекса АКМ. Это биологические очистные сооружения с полным циклом очистки сточных вод от новых производств — аммиака, карбамида и меламина. Затраты на установку превысили 2 млрд рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.