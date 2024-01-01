«Клюква» снизила ставку по потребительскому кредиту
Кредит на любые цели от «Клюквы» стал ещё доступнее
Быстрое рассмотрение, возможность досрочного погашения без комиссии со второго месяца кредитования и отсутствие скрытых условий делают кредитные продукты от «Клюквы» конкурентоспособными и востребованными на финансовом рынке Пермского края.
Воспользуйтесь преимуществами кредитования в банке «Клюква» и осуществите свои планы уже сейчас!
Оформить заявку на кредит можно в отделении банка или на сайте. Более подробная информация — по тел. 8-800-100-10-40.
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