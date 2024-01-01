Уютный оазис спокойствия в вашем дворе Поделиться Твитнуть

Представьте, что в знойный день вам не нужно ехать за город или строить маршрут до ближайшего парка, чтобы ощутить приятную прохладу тени деревьев. После работы вы можете расслабиться на мягких диванах с чашечкой кофе и наблюдать, как ваши дети играют на безопасной детской площадке. Спокойно дочитать книгу, сидя в уютном кресле-коконе и наслаждаясь пышной зеленью вашего двора. У вас больше не будет отговорок, чтобы не ехать в спортзал, потому что современная воркаут-зона с тренажерами находится прямо под навесом дома — для тренировок на свежем воздухе в любую погоду. Представили? Все это станет реальностью для жителей Дома «Притяжение»1 от девелопера PAN City Group2.

— Мы не просто проектировали квадратные метры придомовой территории, а создавали свободное, вдохновляющее пространство для жизни и развития. В новом Доме «Притяжение» мы использовали новаторский подход к оформлению дворового пространства. Оно получилось стильным и многофункциональным, как в лучших домах бизнес-класса, — команда PAN City Group.

Обособленность двора и уединенную атмосферу подчеркивает ландшафтный дизайн. Двор ЖК «Притяжение» — целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья, чтобы жители могли наслаждаться красотой круглый год. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень, а зимой — радовать зеленью и новогодним оформлением.

Ландшафтный дизайн жилого комплекса включает в себя не только озеленение двора, но и создание его внутренней инфраструктуры. При разработке проекта учитывались общие требования эргономики, природные условия местности и ее географические особенности. Благодаря концептуально разработанному рельефу образуются тематические зоны и разнообразные сценарии передвижения по территории жилого комплекса. Мама, прогуливаясь с коляской, спокойно усыпляет малыша, в то время как на соседней лужайке дети играют или катаются с большой снежной горки.

Для нас важно, чтобы каждому жителю было комфортно и безопасно, чтобы ему хотелось возвращаться в свой уютный двор, где с удовольствием проводишь время. Роскошь единения с природой, уютный оазис спокойствия — это двор вашего нового Дома «Притяжение».

Срок сдачи Дома «Притяжение» в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф (ID — 55655), на сайте застройщика pancityproject.ru , а также на сайте дом-притяжение.рф

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". erid: x5b4qZiajkLX6Cqvbh3xfza2ENwe1xyScngcfErYGft2XbBW1AQ9LHzvRApcNG

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.