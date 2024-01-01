«Азот» поддержал чемпионат «Профессионалы» Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поддержал организацию регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В нем принимают участие студенты из Березников, Соликамска и Губахи.

Одной из площадок для проведения соревнований по компетенции «Промышленная механика и монтаж» в Пермском крае традиционно стал Березниковский политехнический техникум.

Специалисты филиала «Азот» консультировали, проверяли и корректировали конкурсные задания, делали необходимые материалы-заготовки. Студентам предстоит продемонстрировать практические навыки в токарной обработке, сварочных технологиях, слесарных работах, сборке механической передачи, моделировании машинной детали, центровке валов и балансировке роторного механизма.

В качестве эксперта от предприятия по этой компетенции выступает Ильдар Сабиров, мастер механического отделения ремонтно-производственного управления. В составе экспертной комиссии он оценит качество выполненной работы и соблюдение техники безопасности.

Соревнования закончатся 22 марта. Церемония закрытия для всех участников регионального этапа Чемпионата пройдет 23 марта на территории Культурного пространства «Часовой завод» (г. Пермь).

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы тесно сотрудничаем с Березниковским политехническим техникумом. Участие студентов в Чемпионате уже подразумевает, что они самые лучшие. Компетенция «Промышленная механика и монтаж» важное направление для нашего предприятия. Ремонтно-производственное управление «Азота» одно из самых многочисленных. Его специалисты обладают высоким уровнем знаний и компетенций. Благодаря Чемпионату наши эксперты могут оценить уровень подготовки студентов, и в дальнейшем пригласить на стажировку и на работу в филиал «Азот».

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