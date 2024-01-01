«Азот» поддержал проведение Олимпиады по химии среди 11-классников Поделиться Твитнуть

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках состоялась традиционная олимпиада по химии среди учащихся 11-х классов города. Она прошла на базе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

В олимпиаде приняли участие 35 старшеклассников. Задания были основаны на школьной программе профильного уровня и посвящены основным разделам химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. На решение заданий давалось 2 часа.

Победителями олимпиады стали Глеб Дорохов из лицея №1, Михаил Мякотников и Дарья Шакирова из школы №11. Церемония награждения пройдет в БФ ПНИПУ в начале апреля. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат дипломы и подарки от филиала «Азот».

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Азот» традиционно поддерживает олимпиаду по химии, которую проводит БФ ПНИПУ, старается заинтересовать школьников этой наукой, повышает престиж технических профессий. Надеемся, что участники олимпиады выберут химическую технологию в качестве направления своей будущей профессиональной деятельности. Филиал «Азот» всегда поможет таким студентам, предоставляя оплачиваемые места для практики, заключая договоры о целевом обучении, на основании которых студенты могут получить дополнительно стипендии и гарантированное трудоустройство по своей специальности.





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