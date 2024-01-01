Камерный дом с авторскими планировками и спортивной зоной отдыха на крыше Поделиться Твитнуть

Цените свой комфорт? Любите получать все лучшее сразу? Отличные новости: в ЖК «Талисман»1 на КИМ, 45 от девелопера PAN City Group2 есть возможность стать счастливым обладателем квартиры, кладовой и машино-места одновременно! Оценить новый уровень качества жизни в ЖК «Талисман» Вы сможете уже совсем скоро, ведь дом сдается уже в этом году!

Наличие машино-места — это не роскошь, а ежедневный комфорт, который точно стоит своих вложений: место всегда свободно для вас, не требуется запас времени на прогрев и очистку авто от наледи и снега, салон дольше поддерживается в опрятном состоянии, так как вы с семьей садитесь в авто в чистой обуви. К числу деталей, которые делают жизнь безусловно более комфортной, относятся и кладовые. Только представьте, все сезонные вещи, резина, самокаты, лыжи и велосипеды не будут захламлять вашу квартиру, ведь их можно хранить в личной кладовой.

На сегодняшний день строительство ЖК «Талисман» уже выходит на финишную прямую. Готовность дома — 93%! Пока строители воплощают проект в жизнь, делимся преимуществами ЖК «Талисман», чтобы вам было проще принять решение о долгожданной покупке новой квартиры:

Выигрышное месторасположение дома (в 3-х минутах ходьбы от УДС «Молот»). Это тихое место, где развитая инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. Рядом находятся учебные заведения, поликлиники и магазины. Для занятий спортом есть школы танцев, йога студии и фитнес центры, а для прогулок – Центральный парк культуры и отдыха им. Свердлова, Радужный сквер и Сквер им. Розалии Землячки. Удобная транспортная развязка. Вы легко сможете добраться до центра города всего за 20 минут, либо выехать на Восточный обход и с легкостью добраться до Индустриального или Орджоникидзевского районов. Хорошие соседи. Микрорайон Рабочий поселок за последние 10 лет сильно изменился и сегодня продолжает обновляться. Здесь появилось большое количество новостроек комфорт класса, а соответственно и обновился портрет жителя: на сегодняшний день – это современная амбициозная молодежь, желающая развиваться, давать своим детям достойное образование, покупать качественные продукты в магазинах у дома, иметь возможность заниматься спортом. Комфортный дом. ЖК «Талисман» – камерный невысокий малоквартирный дом с расположением всего от 4 квартир на площадке, стильными холлами и колясочными комнаты в каждом подъезде, и безбарьерной средой (все удобно: подъезды на одном уровне с землей, нет никаких ступеней и перепадов высот).

Приоритет безопасности. 13 видеокамер по периметру дома позволят каждому жителю видеть, что происходит вокруг и где гуляют их дети. Умные камеры узнают вашу машину по номеру, пропустят ее на подземную парковку и будут следить за ее безопасностью, а закрытый от посторонних приватный двор и консьерж-сервис 24/7 обеспечат максимальный комфорт вашего проживания. Всесезонная зона отдыха во дворе. Детская и спортивная площадки расположены под навесом, благодаря чему выйти на прогулку или заняться спортом будет комфортно в любое время года.

Интересные решения: спортивная площадка на крыше только для жителей дома! Твоя квартира всегда с тобой. PAN — мобильное приложение, в котором объединены все службы и сервисы жилого комплекса, созданные для комфортной и безопасной жизни. Взаимодействие с управляющей компанией сводится к минимуму: через приложение легко оставлять заявки, получать квитанции, производить оплату услуг УК, заполнять сведения об автовладельце. Кроме того, ЖК «Талисман» оснащен современными инженерными системами, которые позволяют оптимизировать расходы на электричество, воду и отопление. Торговая и офисная галерея в доме. В жилом комплексе запроектировано 10 помещений для бизнеса, где будут необходимые для комфортной жизни объекты. Все нужное рядом! Разные условия покупки. Приобретайте квартиру по ипотеке со ставкой от 4,74%3, либо оплачивайте часть стоимости квартиры средствами госсубсидии.

Как правило, квартиру в новостройке клиенты выбирают только на основании планировок и макета дома. Понимая, насколько важен для наших покупателей вопрос приобретения жилья, мы готовы открыть доступ на строительную площадку и организовать индивидуальные экскурсии в ЖК «Талисман».

Заинтересовались? Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты в ЖК «Талисман»: свободных квартир с авторскими планировками осталось всего 13, а также 3 кладовых и 7 машино-мест на просторном подземном паркинге с видеонаблюдением и бесключевым доступом. Успевайте!

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к. 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Базовая процентная ставка составляет от 4,74% при кредитовании в рамках программы «IT Ипотека». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте Базовая процентная ставка составляет от 4,74% при кредитовании в рамках программы «IT Ипотека». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/ . Информация приведена по состоянию на 19.03.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020г.

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