Сотрудники «Азота» стали победителями всероссийского конкурса «Инженеры России» Поделиться Твитнуть

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» победили в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2023». Начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта Леонид Соколов стал лауреатом по версии «Профессиональные инженеры». А главному специалисту отдела главного прибориста предприятия Веронике Падий присвоено звание «Профессиональный инженер России».

Леонид Соколов принимал участие во многих проектных работах повышения эффективности производственной деятельности: развитие автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР), внедрение системы геопозиционирования персонала, повышения эффективности процесса выявления дефектов с использованием инструментального контроля (системы МобИн и SafePlant), внедрение системы управления остановочными ремонтами и т.д.

Вероника Падий — специалист высокой профессиональной квалификации в области автоматизации технологических процессов и производств. Под ее руководством и при ее непосредственном участии реализованы проекты по внедрению и модернизации автоматизированных систем управления производства аммиака, карбамида, слабой азотной кислоты, крепкой азотной кислоты, высших алифатических аминов и т.д.

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