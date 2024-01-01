В России выявят лучшие проекты в сфере социального предпринимательства Поделиться Твитнуть

До 31 марта продолжается прием заявок на соискание премии «Импульс добра» фонда «Наше будущее». Награда вручается за лучшие идеи и инициативы, направленные на развитие социального предпринимательства.

К участию приглашают предпринимателей, чей бизнес нацелен на решение социальных задач — помощь людям, заботу об экологии, уход за тяжелобольными людьми, предоставление работы инвалидам. Награду могут получить также общественные деятели, представители СМИ и власти, публично поддерживающие развитие этого направления.

В 2024 году призовой фонд составит 4,25 млн рублей. Заявки принимаются на сайте. Лауреатов премии «Импульс добра» определит общественный совет фонда «Наше будущее», в состав которого входят руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председатель общественного совета — учредитель фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов. Церемонию награждения проведут в мае 2024 года в Москве.

Премия «Импульс добра» учреждена в 2011 году. За эти годы на соискание премии поступило почти три тысячи заявок из 82 регионов России, наградами отметили 116 лауреатов. Узнать подробнее об условиях участия можно на сайте.

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