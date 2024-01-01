Директор филиала «Азот» провел встречи с трудовым коллективом Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись традиционные встречи директора предприятия Андрея Семенюка с трудовым коллективом. В мероприятиях приняли участие около 500 человек. За время встреч директор филиала ответил на многие вопросы, которые касались социальной политики, благоустройства, транспорта, питания, льгот и гарантий, вопросов охраны труда и промышленной безопасности и т.д. Семенюк подвел итоги работы филиала «Азот» в 2023 году и рассказал о перспективах развития.

Среднесписочная численность персонала в 2023 году составила 2 400 человек. 30% — молодежь. Средний возраст сотрудников — 41 год. Процент заполнения штата — 96%. Доля сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием — 66%.

В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. За 2023 год среднемесячная заработная плата по филиалу «Азот» составила более 84 000 рублей. Предприятие оказывает поддержку сотрудникам в форме компенсации процентов по ипотечным кредитам на приобретение (строительство) жилья. На сегодня 140 сотрудников являются участниками Программы софинансирования ипотечного кредитования.

С 2021 по 2023 года «Азот» направил на финансирование льгот и гарантий для сотрудников более 500 млн рублей.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Филиал «Азот» продолжает стабильно работать. Среди важных улучшений — рост средней заработной платы, увеличение размера выплат материальной помощи по коллективному договору, рост вложений в оздоровление детей сотрудников. Стажировки, институт наставничества, работа с молодежью, корпоративные конкурсы, спортивные и оздоровительные мероприятия — все эти направления в «Азоте» носят системный характер и нацелены на комплексное развитие персонала. Отмечу, что у нас сложилась отличная система по передаче опыта молодому поколению.





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