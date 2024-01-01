Максим Артамонов В Перми экоактивисты выступили против сноса деревьев на набережной По их мнению, подрядчик собирается сделать её бетонной Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Хорошев

В Перми начали реконструировать набережную Камы на участке от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы». На это обратили внимание экоактивисты и общественники, которые побывали на месте начавшихся работ. В соцсетях они рассказали, что будут добиваться изменения проекта, поскольку он не соответствует тому, что было заявлено ранее.

В частности, активисты говорят, что в ходе реконструкции запланирован снос многих деревьев.

«Общее количество деревьев, согласно ведомости обследования, — 419 шт. Из них подлежащих сносу — 389 шт. Количество сохраняемых деревьев — 1 шт., деревьев, расположенных за границами проектирования, — 29 шт. С утратой деревьев мы значительно обедняем потенциал зонирования пространства, теряем рекреационные возможности территории. Вряд ли пермякам это понравится», — рассказал экоактивист, дважды лауреат «Золотой маски» Алексей Хорошев.

Он выезжал на местность и опубликовал ВКонтакте ведомость учёта деревьев, фото с привязкой на местности и карту.

Активист считает, что пермякам предлагается голая бетонная набережная и снос всех зелёных насаждений в зоне проектирования. Поэтому сейчас активисты требуют остановить снос деревьев, доработать проект в соответствии с концепцией и экологическими требованиями, а также вынести вопрос об ошибках и нарушениях при проектировании общественных пространств на природных территориях на консультативный совет при замглавы города.

Хорошев также намерен пригласить экспертов оценить корректность обследования состояния деревьев и правомерность их сноса.

Его поддержала координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей. Она считает, что проектировщики «вместо усиления водно-зелёного каркаса и раскрытия природной ценности этой прекрасной прибрежной территории, задумали снести все деревья и кусты и максимально всё забетонировать».

Фото: Надежда Баглей

Ландшафтное сообщество и экоактивисты настаивают на остановке сноса деревьев и корректировке проекта.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, снос деревьев связан с началом подготовительных работ по берегоукреплению и обустройству набережной.

«Берегоукрепительные сооружения предназначены для защиты береговой полосы от агрессивного воздействия волн, течения и льда, а также для предупреждения разрушений и затоплений берега реки. На стадии проектирования и перед началом работ было проведено комиссионное обследование зелёных насаждений, были зафиксированы посадки, подлежащие сносу, в том числе по санитарному состоянию, это старовозрастные и больные деревья», — сообщили в мэрии.

При этом чиновники утверждают, что проектом обустройства набережной «предусмотрено максимальное сохранение существующих деревьев», а «часть деревьев будет обновлена согласно планировочным решениям». Взамен на территории сквера будут произведены компенсационные посадки: 104 дерева и 6388 кустарников. Общая территория озеленения составит более 6 тыс. кв. м.

Так выглядел участок до реконструкции:

Фото: Алексей Хорошев

Отмеченные деревья предлагается снести.

Фото: Алексей Хорошев

Напомним, в начале февраля конкурс на обустройство этого участка набережной выиграла пермская компания «ТехДорГрупп».Согласно проекту, до конца 2025 года подрядчик должен привести в порядок участок набережной протяжённостью 1,3 км. Здесь необходимо обустроить дорожки и площадки, провести озеленение, установить игровое оборудование для детей. Победитель конкурса предложил выполнить эти работы по начальной цене контракта — 1,35 млрд руб.

Из регионального бюджета на реализацию проекта 2024 году планируется выделить 598,9 млн руб. (капремонт берегоукрепительных сооружений), а в 2024-2025 годах ещё 1,7 млрд руб. — на строительство территории общего пользования, из которых 1,4 млрд руб. выделит край (81% от общего объёма), а 320 млн руб. будет направлено из муниципального бюджета.

Около 500 млн руб. на благоустройство власти хотят собрать с помощью «народных облигаций». Каким образом это будет осуществляться, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.