Филиал ПМУ в 2023 году инвестировал в охрану окружающей среды 185,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

В филиале ПМУ АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги деятельности по охране окружающей среды в 2023 году. За отчётный период общие расходы и инвестиции в это направление составили 185,3 млн руб., что на 22% превышает показатель 2022 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Бережное отношение к природе — приоритет «Уралхима». Филиал ПМУ 19 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.

Филиал ПМУ не сбрасывает стоки в водные объекты. Оплата их очистки сторонней организацией по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки ПМУ и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2023 года было взято 200 проб для исследования содержания в воздухе аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

В филиале ПМУ ведётся раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и плёнки, отработанных минеральных масел, отходов оргтехники. Отходы передаются на переработку в целях извлечения полезных компонентов и их повторного применения.

Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2023 года надзорного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

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