Стажёры «Азота» защитили проекты по программе повышения операционной эффективности Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершился проект стажировки студентов по программе повышения операционной эффективности производства, в рамках которого учащиеся представили свои разработки в этой области.

В проекте приняли участие 12 студентов Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они работали над двумя проектами по повышению операционной эффективности: сокращение потерь карбамида в ходе технологического процесса и сокращение потерь технической смеси аминов.

После успешной защиты проектов руководство предприятия отметило студентов дипломами. Студенты, в свою очередь, поблагодарили кураторов проекта — менеджеров отдела повышения операционной эффективности Департамента повышения операционной эффективности «Уралхима», а также всех сотрудников филиала «Азот», которые приняли непосредственное участие в стажировке.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Мы рады сотрудничеству с новыми талантами. Сегодняшние студенты — будущее нашей отрасли, они обладают свежим взглядом, инновационными идеями и огромным потенциалом. Мы верим, что совместная работа не только поможет учащимся развить свои навыки, но и принесёт пользу компании. С нетерпением ждём возможности приветствовать их в нашей команде.

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