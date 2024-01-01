«Единая Россия» поздравит женщин с 8 марта по всей стране Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В преддверье всеми любимого первого весеннего праздника мы стремимся охватить поздравлениями и словами благодарности как можно больше наших дорогих женщин. Обязательно поздравим женщин — ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла, многодетных мам, врачей и медсестер, педагогов и общественных активистов.

Особое внимание уделим жёнам, матерям и вдовам военнослужащих СВО. Депутаты от партии, активистки «Женского движения Единой России» навестят их со словами благодарности, цветами и подарками от партии. Также мы записываем видеопоздравления от бойцов СВО своим женам, матерям и дочерям. Во время наших визитов с поздравлениями в семьи бойцов вместе с подарками мы передадим снятые ролики.

Традиционно будем создавать праздничное настроение на улицах городов. Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» организуют акцию «Вам, любимые!»: на центральных улицах и площадях городов женщинам будут дарить цветы, поздравляя с праздником.

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