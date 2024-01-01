В Перми открылась выставка работ художников Пермского края и Республики Коми «Нефтью едины» Поделиться Твитнуть

6 марта в Перми открылась выставка «Нефтью едины». Проект дал старт серии мероприятий межрегионального масштаба, посвященных 95-летнему юбилею нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми. Первые посетители выставки отметили, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возродил жанр индустриального пейзажа, создав самую большую серию картин на нефтяную тематику. Новое прочтение жанра будет интересно не только профессионалам, но и широкому кругу зрителей.

Мастера создали более 120 работ в жанре индустриального пейзажа. В прошлом году при поддержке «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для 13 художников было организовано двухнедельное творческое турне по старейшим нефтяным регионам страны — Прикамью и Тимано-Печоре. На пленэре они запечатлели красоту этих мест. Картины выполнены в различных жанрах, с использованием акварели, масла, акрила и даже нефти.

С 7 по 17 марта выставка доступна для всех желающих, вход свободный. По экспозиции организованы экскурсии для школьников, студентов специализированных факультетов и ветеранов предприятия.

С 18 марта выставка «Нефтью едины» начнет свое путешествие по другим городам Республики Коми и Прикамья. С марта по сентябрь картины будут экспонироваться в Усинске, Ухте, Добрянке и Чернушке. В преддверии Дня нефтяника их можно будет увидеть в Москве на ВДНХ, в выставочном павильоне «Нефть».





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