Энергетики филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» оперативно отремонтировали линию, повреждённую сторонним автокраном Поделиться Твитнуть

Накануне, 29 февраля 2024 года, после 16.00 воздушные линии электропередачи 0,4-6 кВ, проходящие в населённом пункте Ласьва по ул. Доброй, были оборваны автокраном, принадлежащим сторонней организации.

Для устранения последствий технологического нарушения энергетикам Пермских городских электрических сетей необходимо было срочно провести ряд восстановительных работ. Для обеспечения их безопасности энергетики были вынуждены отключить электроснабжение части потребителей в поселке Ласьва и трёх других населённых пунктах — Новосёлы, Мошни и Калининцы.

На место оперативно выдвинулись бригады Орджоникидзевского и Кировского районов электрических сетей, в составе 16 человек и 6 единиц техники и спецтехники. Бригады ОВБ Кировского РЭС оперативно выполнили необходимые переключения, чтобы максимально запитать всех возможных потребителей на время восстановления повреждённой воздушной линии. Ходом работ руководили главный инженер Кировского РЭС Виктор Овчинников и мастер Иван Веснин.

В настоящий момент нормальная схема электроснабжения Ласьвы и деревень Новосёлы, Мошни и Калининцы восстановлена в полном объёме.

Напомним, сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому телефону компании «Россети Урал»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).





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