В Губахе подписали соглашение о целевой подготовке учителей Поделиться Твитнуть

По инициативе компании «Метафракс Кемикалс» 26 февраля в Губахе состоялся круглый стол по вопросам образования в городах Кизеловского угольного бассейна. Тема встречи — «Развитие образования и подготовка (обновление) педагогических кадров в КУБе».

Участие в открытом разговоре приняли депутаты Законодательного Собрания Пермского края Армен Гарслян, Алексей Мазлов и Мария Коновалова, ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета (ПГПУ) Константин Егоров, а также главы Губахинского и Кизеловского округов Николай Лазейкин и Андрей Родыгин, директора школ городов КУБа.

Поддержка образования в территориях присутствия компанией «Метафракс Кемикалс» давно стала системной. Это и открытие классов с углублённым изучением химии, «Метафракс-класса», постоянное сопровождение школьных проектов, участие в проекте «Профессионалитет».

Итогом работы круглого стола стало подписание соглашения между администраций Губахинского муниципального округа и ПГПУ о подготовке учителей химии, физики и математики для школ города. Также соглашение предусматривает оказание социально-ориентированной финансовой поддержки выпускникам с участием градообразующих предприятий. Документ утвердили глава округа Николай Лазейкин и ректор вуза Константин Егоров.

— На примере запросов молодого сотрудника промышленного предприятия мы понимаем, какими могут быть требования молодых педагогов. Они примерно одинаковые. И они про качество жизни, которое ожидает человек. После вуза молодые специалисты, выбирая, где работать, безусловно, ориентируются на качество жизни. В первую очередь, это жильё, а дальше — инфраструктура, дороги, здравоохранение, школы для детей, детские сады, досуг, спорт, культура. Это комплекс. И что ценно, в Губахе совместная работа предприятия, администрации, депутатского корпуса как раз и направлена на улучшение качества жизни горожан, — прокомментировала Мария Коновалова, директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс».

В рамках соглашения запланирована организация профориентационной работы с губахинскими школьниками. Это, к примеру, проект «Профориентационный десант», образовательно-профориентационный туризм — экскурсия в ПГГПУ, профпробы, тренинг личностного роста.

— Развитие образования и подготовка кадров — не новые темы. Проблема дефицита учителей в школах, особенно по предметам нужным предприятиям Губахи — химии и физике — есть. А без профильных специальностей мы в будущем не сможем обучить сотрудников для компании, поэтому проблему необходимо решать сейчас и комплексно. А то, что комплексный подход даёт результаты, мы знаем. Хороший пример — Уральский химико-технологический колледж, который теперь является одним из лучших в стране: «Метафракс» поддержал проект «Профессионалитет», и совместно мы достигли такого результата. Уверен, поддержав целевиков-учителей, мы тоже получим нужные результаты для наших территорий. — заявил Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Одним из пунктов соглашения является сотрудничество в области развития научно-технологического творчества детей и молодежи —организация производственной практики студентов ПГПУ на базе центров образования «Точка роста» в Губахе. Также задекларировано сотрудничество в области развития учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников, сопровождение деятельности психолого-педагогических классов в школах и научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих работников.

— Подписанное соглашение с Губахинским муниципальным округом и для нас очень важно. Мы выходим на системные шаги и рассчитываем, что предприятия-партнёры подключатся. Задача вуза — отслеживать насколько качественно студент будет учиться, сколько студентов будет учиться из Губахинского муниципального округа или Кизеловского округа. Поэтому сейчас необходимо настроиться друг на друга, услышать запросы, услышать возможности, — рассказал Константин Егоров.

Следующим шагом станет создание дорожной карты, где партнеры подробно распишут все пункты и сроки реализации взаимовыгодного проекта.





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