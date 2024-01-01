Последние квартиры в ЖК «Талисман»: новоселье уже в этом году! Поделиться Твитнуть

Задумывались о покупке новой квартиры, но до сих пор не решились? Расскажем, почему эксперты рынка недвижимости рекомендуют выбрать и приобрести квартиру именно в первом полугодии 2024 года.

Залог успешной покупки — это когда находишь квартиру, о которой давно мечтал и есть возможности для совершения этой покупки. По статистике последних лет основными инструментами для покупателей квартир являются ипотека и средства госсубсидий, которые можно использовать как на первоначальный взнос при покупке квартиры с использованием ипотечных средств, так и воспользоваться ими в качестве оплаты в процессе погашения ипотечного кредита.

Оба инструмента успешной сделки готов предложить Девелопер PAN City Group1:

1. Квартира мечты. В ЖК ««Талисман» 2 осталось всего 15 квартир площадью от 32 до 104,5 кв. м.

Отличительным преимуществом ЖК «Талисман» является высокая степень готовности объекта — 90% и стремительно приближающееся новоселье! Понимая, насколько важен для наших покупателей вопрос приобретения жилья, мы готовы организовать индивидуальный просмотр объекта, тем самым, полностью исключить момент, когда ожидания не совпадают с реальностью.

Жилой комплекс «Талисман» сдается уже в этом году и сейчас активно готовится к приему будущих новоселов: продолжается нанесение декоративной штукатурки на фасад, активно ведется благоустройство территории и предчистовая отделка квартир.

2. Оптимальный инструмент для покупки. Ипотека.

История. Привлекательные ставки по программам с господдержкой, действующие на рынке недвижимости последние несколько лет, должны были радовать наших покупателей до 1 июля 2024 года. Однако с 16 января 2024 года внепланово Правительством РФ были внесены корректировки, которые кардинально изменили ситуацию. Ипотека ряда крупных банков по выгодным госпрограммам стала недоступна и процентные ставки значительно выросли.

Реакция Девелопера. Девелопер PAN City Group активно сотрудничает с банками, в которых действуют интересные предложения ипотечных продуктов на покупку жилья.

Банк Клюква — надежный партнер, продолжал кредитование: ставка от 4,74% — по программе «IT ипотека»3, 5,74% — по программе «Семейная ипотека»4, а также 7,74% — по ипотеке «Господдержка 2020»5.

Радостная новость! Сбербанк сделал исключение и возобновил работу с партнерами, осуществляющими строительство объектов по проектному финансированию данного банка, по комфортным ставкам: в рамках госпрограммы 2020 года — 8% и по программе «Семейная ипотека» — 6%6.

Сложно сказать, какой период времени будет действовать данная преференция, поэтому рекомендуем незамедлительно воспользоваться данной ситуацией и получить ипотеку на выгодных условиях!

Уверены, что будущие жители ЖК «Талисман» оценят комфорт подземного паркинга. Успевайте приобрети одно из 4 оставшихся в продаже машино-мест, вы навсегда забудете об утренней необходимости прогревать свой автомобиль или тратить время и нервы на поиск свободного и безопасного места при вечерней парковке своего автомобиля.

ЖК «Талисман» — современный дом для счастливой жизни, обеспечивающий комфорт и безопасность: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка и зона отдыха, кладовые и колясочные, теплый подземный паркинг.

Отпразднуйте новоселье уже осенью! Дом сдается уже в 3 квартале 2024 года.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к. 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

3 Базовая процентная ставка составляет от 4,74% при кредитовании в рамках программы «IT Ипотека». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/. Информация приведена по состоянию на 27.02.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

4 Базовая процентная ставка составляет от 5,74% при кредитовании в рамках программы «Семейная ипотека». Диапазоны ПСК составляют 6,060 — 6,786%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 6 000 000 руб. для Перми и Пермского края и до 12 000 000 руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/. Информация приведена по состоянию на 27.02.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

5 Базовая процентная ставка составляет от 7,74% при кредитовании в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой». Диапазоны ПСК составляют 5,085 — 5,801%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 0,01% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Ставка уменьшается на 0,25% при покупке недвижимости у Партнеров Банка*. Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 18 000 000 рублей (для приобретения квартиры в новостройке, расположенной на территории регионов-миллионников) и от 200 000 до 9 000 000 рублей (для других регионов РФ). Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 25 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Список Партнеров Банка на сайте https://www.uralfd.ru/about/partners/partnyery-ural-fd/. Информация приведена по состоянию на 27.02.2024 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

6 Ставка 8% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой 2020», а также ставка 6% годовых на весь срок кредитования доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека». Ставки действуют при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ, при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка, при первоначальном взносе от 30,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс*, а также при минимальном сроке кредитования от 25 лет. При отказе заемщика от Домклик Плюс* на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс*, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. * Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf. * Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм2, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик4, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость.

Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru

1. Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime.

2. Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3

3. Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf. Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.

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