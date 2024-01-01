Банк «Урал ФД» совместно с партнером «Лиз-Гарант» предлагает услугу лизинга Поделиться Твитнуть

Для многих компаний актуален вопрос расширения производства за счет приобретения оборудования и транспорта. Для решения этой задачи банк «Урал ФД» совместно с партнером «Лиз-Гарант» предлагает услугу лизинга.

Лизинг или финансовая аренда позволяет приобретать транспорт, промышленное оборудование и спецтехнику без дополнительного залога и крупных единовременных затрат.

Лизинговые платежи полностью включаются в себестоимость и уменьшают налогооблагаемую базу, а ускоренная амортизация объекта снижает налог на имущество.

Кроме того, для организации значительно упрощается процесс приобретения имущества и схема налогового учета. Большинство трудоемких операций ложится на плечи лизингодателя.

— Мы понимаем, как важно развивать бизнес за счет оснащения новым оборудованием или техникой, при этом минимизировать риски и сэкономить ресурсы и время. При оформлении лизинга в «Урал ФД» вы получаете комплексное решение своих задач. С надежным партнером «Лиз-Гарант» мы оперативно рассматриваем заявку и полностью берем на себя сопровождение компании на всех этапах, — отмечает руководитель направления лизинговых продаж Антон Трофимов.

Лизинг в банке «Урал ФД» можно оформить на срок до 36 месяцев, выбрав комфортный для своей компании график платежей.

Более подробную информацию о продукте можно узнать в офисах «Урал ФД», по телефону 8-800-100-10-40 и на сайте.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. www.uralfd.ru.

Реклама. АО "Урал ФД". erid: x5b4qZiajkLX5sTnbJkp4iQgU5tPGvEgz9WGNbd2NbL1rZdxCgnTBebfhUJMCB

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.