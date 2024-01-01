В Прикамье побывал сопредседатель Центрального избирательного штаба Владимира Путина Артём Жога Поделиться Твитнуть

В Перми 26 февраля с рабочим визитом побывал председатель Народного совета ДНР, сопредседатель Центрального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина Артём Жога.

В ходе визита он встретился с сопредседателями Регионального избирательного штаба, доверенными лицами кандидата в регионе, участниками гуманитарной миссии в ЛДНР, посетил ПАО «Мотовилихинские заводы», отделение фонда «Защитники Отечества», новый корпус Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова, а также Краевой Центр медицинской реабилитации участников СВО.

В ходе встречи в Региональном избирательном штабе Владимира Путина гостю из ДНР рассказали о работе штаба, её предварительных результатах и ближайших планах. По словам Артёма Жоги, работа Регионального штаба Пермского края проводится на высоком уровне, и её результаты достойные.

«Штаб Пермского края замечательно провёл сбор подписей, без нарушений и с огромным превышением плановых показателей. При юридической проверке также не было обнаружено нарушений. Огромная благодарность — волонтёрам, которые работали в пикетах, вели разъяснительную работу. Они очень помогли гражданам, которые активно участвуют в общественной жизни нашей страны, оставить подпись в поддержку нашего кандидата Владимира Владимировича Путина», — отметил он.

Также Артём Жога пообщался с волонтёрами штаба, а также участниками гуманитарной миссии в ЛДНР волонтёров «Молодой Гвардии» из Пермского края. Здесь же была организована выставка фотографий о гуманитарной миссии. В ходе диалога с Артёмом Жогой волонтёры и молодогвардейцы обсудили вопросы патриотического просвещения и воспитания молодого поколения. Как отметил Артём Жога, в подшефном для Пермского края городе Северодонецк очень ценят поддержку Пермского края.

«Пермский край оказал большую помощь Северодонецку. Около 1000 детей отдохнули и оздоровились в Прикамье, было направлено порядка 500 тонн гуманитарных грузов. Но самое главное — это внимание и человеческое участие, и люди в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах этого муниципального образования выражают Пермскому краю огромную благодарность», — сообщил гость из ДНР.

Затем состоялось посещение ПАО «Мотовилихинские заводы», где Артём Жога пообщался с представителями трудовых коллективов и руководством предприятия.

Кроме того, он посетил стелу «Пермь — город трудовой доблести», новый корпус Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова, филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн.





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